"Cosa apprezzo di Elly Schlein": una impensabile Nunzia De Girolamo (Di mercoledì 5 aprile 2023) Terza stagione e ascolti record per Ciao Maschio il programma condotto da Nunzia De Girolamo, volato al 16,9% di share, confermando un trend più che positivo che vede il late night show del sabato di RaiUno raddoppiare l'audience rispetto alle prime due edizioni. Quella in corso si concluderà con la puntata di sabato 15 aprile. A fare la differenza è certamente la conduttrice-leonessa mora che ha deciso di tenere gli ometti che si avvicinano al suo studio su una garbata ma comunque ardente graticola catodica. La fama di dura, d'altra parte, precede la De Girolamo. Un passato nella politica che conta, tra parlamento e governo. Un presente, dice lei, sperimentale, ma già da star tv. Intervistatrice dal polso fermo con l'obiettivo, provocatorio, di mettere i maschietti un po' a disagio, costringendoli a superare politically correct e tabù ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Terza stagione e ascolti record per Ciao Maschio il programma condotto daDe, volato al 16,9% di share, confermando un trend più che positivo che vede il late night show del sabato di RaiUno raddoppiare l'audience rispetto alle prime due edizioni. Quella in corso si concluderà con la puntata di sabato 15 aprile. A fare la differenza è certamente la conduttrice-leonessa mora che ha deciso di tenere gli ometti che si avvicinano al suo studio su una garbata ma comunque ardente graticola catodica. La fama di dura, d'altra parte, precede la De. Un passato nella politica che conta, tra parlamento e governo. Un presente, dice lei, sperimentale, ma già da star tv. Intervistatrice dal polso fermo con l'obiettivo, provocatorio, di mettere i maschietti un po' a disagio, costringendoli a superare politically correct e tabù ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DavideCR7Bruno : @bergomifabio ti seguo da un po', ammiro ed apprezzo tanto, perché ti reputo una persona molto competente in ambito… - louisloves_28 : con te vorrei interagire molto di più e conoscerti meglio perché sembri una persona capace di dare molto in un’amic… - cordismei : Una cosa che apprezzo di #primoappuntamento appuntamento è che si parli sia di disabilità che di bullismo, come que… - Labominevole : @Figanghi Scusa una cosa, sei ironica brillante e molto sexy,ma non hai un cazzo da fare? Beata te , comunque conti… - Gryffindor514 : In realtà dipende ?? Ne ho diverse…è in base alla marca di cosa: abbigliamento sportivo, cibo, vestiti, elettronica,… -