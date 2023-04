Cosa allontana Pirelli e la Cina? Ecco gli scenari (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il governo italiano starebbe studiando l’uso del golden power per ridurre l’influenza del socio cinese Sinochem, controllato dal potente Consiglio di Stato di Pechino, sul produttore di pneumatici Pirelli, di cui è primo azionista. Lo afferma Bloomberg, citando fonti a conoscenza del dossier. Nei mesi scorsi la compagine azionaria della Bicocca era finita sotto i riflettori, tra smentite e annunci, mentre a livello globale cresceva la tensione tra Cina e Occidente. A Sinochem, la cui scalata è iniziata nel 2015 attraverso ChemChina, fa capo il 37% del produttore di pneumatici. LE OPZIONI SUL TAVOLO Le autorità italiane, non specificate dall’agenzia, starebbero attualmente discutendo diverse opzioni nell’ambito di colloqui con gli investitori in Pirelli sulla struttura proprietaria, ricordando che Sinochem è il maggiore azionista della ... Leggi su formiche (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il governo italiano starebbe studiando l’uso del golden power per ridurre l’influenza del socio cinese Sinochem, controllato dal potente Consiglio di Stato di Pechino, sul produttore di pneumatici, di cui è primo azionista. Lo afferma Bloomberg, citando fonti a conoscenza del dossier. Nei mesi scorsi la compagine azionaria della Bicocca era finita sotto i riflettori, tra smentite e annunci, mentre a livello globale cresceva la tensione trae Occidente. A Sinochem, la cui scalata è iniziata nel 2015 attraverso ChemChina, fa capo il 37% del produttore di pneumatici. LE OPZIONI SUL TAVOLO Le autorità italiane, non specificate dall’agenzia, starebbero attualmente discutendo diverse opzioni nell’ambito di colloqui con gli investitori insulla struttura proprietaria, ricordando che Sinochem è il maggiore azionista della ...

