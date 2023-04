Cori razzisti, Lega Serie A inflessibile: 'Esclusione a vita dagli stadi' (Di mercoledì 5 aprile 2023) Arriva la presa di posizione da parte della Lega Serie A attraverso una nota, all'indomani dei Cori razzisti indirizzati da una parte dei presenti allo stadium nei confronti di Lukaku nel corso del ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 5 aprile 2023) Arriva la presa di posizione da parte dellaA attraverso una nota, all'indomani deiindirizzati da una parte dei presenti alloum nei confronti di Lukaku nel corso del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : “Il razzismo è il problema più grosso negli stadi italiani”. Cori razzisti verso #Lukaku. Espulso Lukaku. Dal calci… - marifcinter : Roc Nation: 'Gli epiteti razzisti verso Romelu Lukaku da parte dei tifosi della Juventus sono più che spregevoli e… - RomeoMJ : Quelli che stasera giustificano Lukaku sono gli stessi che condannavano Kean 4 anni fa per aver esultano così dava… - Zia_Paa : Quelli che fanno i cori razzisti in questo momento - redzybtw : @indiavolati_2 @Bonetti Per non parlare del fatto che Lukaku esulta allo stesso modo in nazionale, dove però non ci… -