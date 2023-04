Cori razzisti Juve-Inter | Lukaku | “la storia si ripete | oggi come nel 2019”

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Ancheha deciso di uscire allo scoperto dopo iin occasione dintus-, sfida valida per l’andata della semifinale di Coppa Italia. La gara si è conclusa sul risultato di 1-1 con i gol realizzati da Cuadrado esu calcio di rigore. Subito dopo il gol del belga si sono registrati momenti di tensione per l’esultanza dell’attaccante. Il calciatore ha esultato con il saluto militare e il dito davanti alla bocca, poi si sono verificati insultida parte dei tifosi. Il gesto è stato condannato anche dallantus, attraverso un comunicato ufficiale. Leggi anche Coppa Italia Viva la rissa di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : “Il razzismo è il problema più grosso negli stadi italiani”. Cori razzisti verso #Lukaku. Espulso Lukaku. Dal calci… - marifcinter : Roc Nation: 'Gli epiteti razzisti verso Romelu Lukaku da parte dei tifosi della Juventus sono più che spregevoli e… - RomeoMJ : Quelli che stasera giustificano Lukaku sono gli stessi che condannavano Kean 4 anni fa per aver esultano così dava… - Antonio47065517 : RT @pisto_gol: #Lukaku è stato ammonito perché ha risposto così ai cori razzisti della curva. Qual è la differenza tra l’esultanza di #Lea… - EnricoNiente : RT @Gobbacciavera1: Bene che la #LegaSerieA faccia un comunicato dove invita a individuare coloro che abbiano insultato con cori razzisti #… -

...sia apparsa subito una presa di distanze daianti - Lukaku: Juventus Football Club, si legge, sta collaborando con le forze dell'ordine per individuare i responsabili di gesti e urla...verso Lukaku, la Juve risponde con un comunicato dopo quanto avvenuto nella serata di ieri: la nota La Juventus, con un comunicato ufficiale, ha risposto così in merito ai...Dopo ida parte di alcuni tifosi bianconeri nei confronti del giocatore belga dell'Inter, Romelu Lukaku, la società nerazzurra ha diramato una nota sul proprio sito ufficiale, all'indomani ...

Visti gli insulti razzisti arrecati a Lukaku nell'ultima partita ... ora anche la Juventus ha scelto di scendere in campo schierandosi contro gli autori dei cori di matrice razzista rivolti verso ...Anche Lukaku ha deciso di uscire allo scoperto dopo i cori razzisti in occasione di Juventus-Inter, sfida valida per l’andata della semifinale di Coppa Italia. La gara si è conclusa sul risultato di 1 ...