Cori razzisti contro Lukaku durante Juve-Inter: il video degli insulti arrivati dagli spalti (Di mercoledì 5 aprile 2023) Versi delle scimmie e insulti: sono questi i Cori razzisti arrivati dagli spalti contro Romelu Lukaku durante la partita di Coppa Italia Juve-Inter. Il video di un gruppo di bianconeri, reso pubblico dalla pagina twitter LineInter ha fatto velocemente il giro del web scatenando la condanna non solo dei tifosi neroazzurri. Anche la Lega Serie A ha diffuso una nota in cui condanna l’accaduto: “La Lega Serie A condanna con fermezza ogni episodio di razzismo e ogni forma di discriminazione. Pochi personaggi presenti sugli spalti non possono rovinare lo spettacolo del calcio e non rappresentano il pensiero di tutti i tifosi e appassionati allo stadio, che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Versi delle scimmie e: sono questi iRomelula partita di Coppa Italia. Ildi un gruppo di bianconeri, reso pubblico dalla pagina twitter Lineha fatto velocemente il giro del web scatenando la condanna non solo dei tifosi neroazzurri. Anche la Lega Serie A ha diffuso una nota in cui condanna l’accaduto: “La Lega Serie A condanna con fermezza ogni episodio di razzismo e ogni forma di discriminazione. Pochi personaggi presenti suglinon possono rovinare lo spettacolo del calcio e non rappresentano il pensiero di tutti i tifosi e appassionati allo stadio, che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : “Il razzismo è il problema più grosso negli stadi italiani”. Cori razzisti verso #Lukaku. Espulso Lukaku. Dal calci… - marifcinter : Roc Nation: 'Gli epiteti razzisti verso Romelu Lukaku da parte dei tifosi della Juventus sono più che spregevoli e… - RomeoMJ : Quelli che stasera giustificano Lukaku sono gli stessi che condannavano Kean 4 anni fa per aver esultano così dava… - mateyssosa : RT @DumfriesMerda: A sinistra abbiamo Mauro Icardi, all'epoca capitano dell'Inter che difende Kalidou Koulibaly dai cori razzisti provenien… - FOrfei : @Bam_Bam_9_18 @pisto_gol In effetti è il primo caso di cori razzisti in uno stadio italiano dal 1897. -