Cori razzisti allo stadio, sotto accusa la curva del Catanzaro: il provvedimento disciplinare (Di mercoledì 5 aprile 2023) curva del Catanzaro chiusa per un turno ma con pena sospesa. È il provvedimento del giudice sportivo di serie C, Stefano Palazzi, in merito alla gara di domenica scorsa a Giugliano quando, «al minuto 38° circa del primo tempo, i sostenitori del Catanzaro presenti nel Settore Ospiti, rivolgevano Cori espressione di discriminazione razziale, prima fischiando e poi intonando il verso buu, verso un calciatore di colore del Giugliano mentre si accingeva a battere un calcio da fermo e che tali Cori razzisti avevano durata di circa 10 secondi. I predetti sostenitori erano presenti in circa 350 e si rendevano responsabili, nel numero di circa 200, dei Cori sopra riportati». Da qui l’obbligo per il Catanzaro di «disputare una gara casalinga ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 aprile 2023)delchiusa per un turno ma con pena sospesa. È ildel giudice sportivo di serie C, Stefano Palazzi, in merito alla gara di domenica scorsa a Giugliano quando, «al minuto 38° circa del primo tempo, i sostenitori delpresenti nel Settore Ospiti, rivolgevanoespressione di discriminazione razziale, prima fischiando e poi intonando il verso buu, verso un calciatore di colore del Giugliano mentre si accingeva a battere un calcio da fermo e che taliavevano durata di circa 10 secondi. I predetti sostenitori erano presenti in circa 350 e si rendevano responsabili, nel numero di circa 200, deisopra riportati». Da qui l’obbligo per ildi «disputare una gara casalinga ...

