Cori razzisti a Lukaku in Juve-Inter | si muove la Digos

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : “Il razzismo è il problema più grosso negli stadi italiani”. Cori razzisti verso #Lukaku. Espulso Lukaku. Dal calci… - marifcinter : Roc Nation: 'Gli epiteti razzisti verso Romelu Lukaku da parte dei tifosi della Juventus sono più che spregevoli e… - RomeoMJ : Quelli che stasera giustificano Lukaku sono gli stessi che condannavano Kean 4 anni fa per aver esultano così dava… - ToroSvenuto : RT @pallonatefaccia: Ieri sera Romelu #Lukaku dell'Inter è stato espulso, dopo aver reagito polemicamente ai cori razzisti ricevuti da part… - paolozzibillo : Trovate le parole 'cori #razzisti' su @Gazzetta_it @CorSport @tuttosport e vi do 1000 euro. La stampa italiana sta… -

Anche Kylian Mbappé ha commentato icontro Lukaku: "Siamo nel 2023 e ci sono sempre gli stessi problemi" Anche Kylian Mbappé, ha commentato idell'Allianz Stadium nella semifinale di Coppa Italia contro ...Ma si è ritrovato anche in mezzo al parapiglia finale per quell'esultanza ritenuta dall'arbitro provocatoria nei confronti dei tifosi bianconeri, che gli hanno poi indirizzato dei. In ...Il centrocampista bianconero ha commentato così, su Instagram, quelli che accusavano gli juventini di aver mossocontro Romelu Lukaku. 'Quando a San Siro urlavano zingaro a Kostic e ...

Lukaku esprime il proprio parere dopo i cori razzisti ricevuti durante la semifinale di Coppa Italia tra Inter e Juventus Calcio Calcio Italiano Serie A Serie B/Serie C Coppa Italia Calcio Estero ...La sanzione attenuata è merito di José Mourinho, l’intervento tempestivo dello Special One ha infatti fatto cessare subito i cori razzisti, creando un precedente positivo secondo i giudici sportivi.