Corea del Nord, torture e abusi nelle carceri: cosa sta accadendo? (Di mercoledì 5 aprile 2023) Mentre il leader Kim Jong-un prosegue con le minacce nei confronti del mondo intero, come dimostra l’ultimo lancio di missili nel mar del Giappone, il suo regime continua a reprimere brutalmente il popolo NordCoreano. Secondo quanto riportato da Ansa, la Ong Korea Future ha pubblicato un rapporto che analizza la situazione delle carceri in Corea del Nord, denunciando gravi violazioni dei diritti umani all’interno dei sistemi penitenziari del Paese. Il report ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni internazionali per sollecitare azioni concrete che garantiscano il rispetto dei diritti umani nel Paese eremita. Situazione carceraria in Corea del Nord: il rapporto della Ong Korea Future Kim Jong-un e le guardie del suo regimeEsecuzioni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 5 aprile 2023) Mentre il leader Kim Jong-un prosegue con le minacce nei confronti del mondo intero, come dimostra l’ultimo lancio di missili nel mar del Giappone, il suo regime continua a reprimere brutalmente il popolono. Secondo quanto riportato da Ansa, la Ong Korea Future ha pubblicato un rapporto che analizza la situazione delleindel, denunciando gravi violazioni dei diritti umani all’interno dei sistemi penitenziari del Paese. Il report ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni internazionali per sollecitare azioni concrete che garantiscano il rispetto dei diritti umani nel Paese eremita. Situazione carceraria indel: il rapporto della Ong Korea Future Kim Jong-un e le guardie del suo regimeEsecuzioni ...

