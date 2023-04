Coppa Italia | un titolare dà forfait in extremis per Cremonese-Fiorentina

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Non è partito insieme alla squadra per un attacco di influenza nonostante figurasse tra i convocati. Nikola Milenkovic avrebbe dovuto...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tancredipalmeri : Ecco il gancio di Cuadrado ad Handanovic. Va proprio a segno. Questo è un gesto da 5 giornate di squalifica. Se… - romeoagresti : #Juventus: #DelPiero questa sera sarà nuovamente allo Stadium // Alessandro Del Piero will be at the stadium today… - juventusfc : Un classico #JuveInter di Coppa Italia ?? - LorenzoChessa1 : @AIA_it ieri durante la Semifinale D'andata Di Coppa Italia tra Juventus-Inter il giocatore dell'inter Francesco Ac… - elPocho96sil : RT @KmChimeraNova: MATCH DAY ||?? @VPGItaly (COPPA ITALIA ELIMINAZIONE DIRETTA) VS #CAGLIARIESPORTS Un grosso in bocca al lupo agli avv… -

... il motivo del forfait del serbo Nikola Milenkovic non farà parte dei convocati della Fiorentina per il match di questa sera contro la Cremonese, valido per le semifinali di. Come ......Juventus si schiera al fianco di Romelu Lukaku e delle forze dell'ordine per il brutto episodio di razzismo avvenuto martedì sera allo Stadium in occasione della semifinale di andata di. ...James Rabiot e l'ironia su Inter e Var James Rabiot già diversi mesi fa, dopo la finale ditra Juventus ed Inter e vinta dai nerazzurri, Ancora la, ancora Derby d'e ...

Settimana intensa per la Juventus, dopo l’impegno in Coppa Italia contro l’Inter ecco arrivare la Lazio. I bianconeri non hanno troppo tempo per soffermarsi su ciò che è stata la sfida di ieri, sono ...Nella maxi rissa esplosa nel finale di Juventus-Inter, Cuadrado non è l’unico a rischiare un lungo stop: la prova TV ne mette nel mirino altri Il finale di Juventus-Inter, primo atto della doppia ...