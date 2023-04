Coppa Italia, stavolta la Cremonese crolla: la Fiorentina mette un piede in finale (Di mercoledì 5 aprile 2023) Sorride alla Fiorentina l’andata della semifinale di Coppa Italia contro la Cremonese: i viola passano per 2-0. Dopo il controverso pareggio tra Juventus e Inter di ieri sera, con un finale incandescente che ha visto prima il gol di Cuadrado e poi il pari di Lukaku a tempo scaduto, è il momento dell’altra semifinale di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 5 aprile 2023) Sorride allal’andata della semidicontro la: i viola passano per 2-0. Dopo il controverso pareggio tra Juventus e Inter di ieri sera, con unincandescente che ha visto prima il gol di Cuadrado e poi il pari di Lukaku a tempo scaduto, è il momento dell’altra semidi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tancredipalmeri : Ecco il gancio di Cuadrado ad Handanovic. Va proprio a segno. Questo è un gesto da 5 giornate di squalifica. Se… - romeoagresti : #Juventus: #DelPiero questa sera sarà nuovamente allo Stadium // Alessandro Del Piero will be at the stadium today… - juventusfc : Un classico #JuveInter di Coppa Italia ?? - ilPostSport : RT @ilpost: La Fiorentina ha battuto 2-0 la Cremonese nella seconda semifinale di andata di Coppa Italia - rtl1025 : ? Allo stadio Zini di Cremona va di scena la seconda delle semifinali di Coppa Italia dopo quella di ieri sera tra… -