Coppa Italia | quando si giocano Inter-Juve e Fiorentina-Cremonese | tutte le date

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tancredipalmeri : Ecco il gancio di Cuadrado ad Handanovic. Va proprio a segno. Questo è un gesto da 5 giornate di squalifica. Se… - romeoagresti : #Juventus: #DelPiero questa sera sarà nuovamente allo Stadium // Alessandro Del Piero will be at the stadium today… - juventusfc : Un classico #JuveInter di Coppa Italia ?? - CorSport : ?? Andata Semifinale Coppa Italia ?? La Fiorentina batte la Cremonese ?? Commisso ringrazia al telefono squadra e t… - sportface2016 : #CremoneseFiorentina, #Pradé: “Risultato importante, al ritorno non dovremo dare nulla per scontato” -

CREMONA - Allo Stadio Giovanni Zini di Cremona la Fiorentina mette una seria ipoteca sulla qualificazione alla finale di. I viola di Italiano battono 2 - 0 la Cremonese nella gara d'andata della semifinale. Primo tempo completamente dominato da Cabral e compagni, che passano in vantaggio al 20' proprio con ...La Fiorentina supera in trasferta la Cremonese, imponendosi per 2 - 0 nell'andata della semifinale di. Per i viola segno Cabral e ...Su Ikoné e Barak dopo 5', magico su Gonzalez. Su Cabral come fa Poi, il rigore dall'altra parte. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta ...

Era il 2 giugno scorso sul campo, dopo la 5^ Coppa Italia di A2 arrivava la promozione in A1. Non e' passato nemmeno un anno e per la neopromossa, per molti ma non torniamo a torto, la sorpresa di ...La semifinale di andata di Coppa Italia tra Juventus e Inter è finita in rissa: tre espulsi, due dei quali tra le file nerazzurre. Al termine della gara, l'Inter ha esultato sotto il settore ospiti pe ...