Coppa Italia Primavera 2022/2023, la Roma vola in finale: Inter battuta 1-0 (Di mercoledì 5 aprile 2023) La Roma Primavera di Federico Guidi batte l'Inter di Cristian Chivu 1-0 e si qualifica per la finale di Coppa Italia Primavera in programma mercoledì 26 aprile. Al Tre Fontane, sotto gli occhi di Josè Mourinho e Ryan Friedkin, basta un gol di Keramitsis ai giallorossi per raggiungere l'ultimo atto della competizione giovanile. La prima occasione è della Roma. Al 23? Cherubini sguscia sulla sinistra e serve un cross al bacio per la testa di Missori che da pochi passi però non trova la porta. L'Inter risponde con le sue individualità. Al 26? Iliev tenta un tiro a giro dal vertice dell'area, ma Baldi in tuffo si supera e nega il gol ai nerazzurri. Al 43? la Roma sfiora nuovamente l'1-0: Pisilli con un velo favorisce il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tancredipalmeri : Ecco il gancio di Cuadrado ad Handanovic. Va proprio a segno. Questo è un gesto da 5 giornate di squalifica. Se… - romeoagresti : #Juventus: #DelPiero questa sera sarà nuovamente allo Stadium // Alessandro Del Piero will be at the stadium today… - juventusfc : Un classico #JuveInter di Coppa Italia ?? - joseseiperme : Sotto gli occhi di mourinho e di diversi giocatori della 1 squadra, i “bambini” battono l’Inter con un g di Keramit… - PagineRomaniste : FINISCE QUA! La Roma batte l'Inter ed apporda alla finale di #CoppaItaliaPrimavera: decide il colpo di testa di… -