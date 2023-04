Coppa Italia, la ricostruzione della rissa in Juve-Inter (Di mercoledì 5 aprile 2023) Sky Sport ha ricostruito i momenti salienti della rissa tra Juve e Inter in semifinale d’andata di Coppa Italia Lorenzo Fontani, esperto di arbitri di Sky Sport, ha ricostruito quanto successo nella rissa nei minuti finali di Juve Inter in Coppa Italia. LUKAKU – «Lukaku era stato già preso di mira dopo il fallo su Gatti e l’ammonizione. Non siamo in grado di dire – sarà oggetto di indagine da parte della Procura – se già si trattasse di cori razzisti. I cori sono arrivati dopo il calcio di rigore, a seguito del quale è stato ammonito per la reazione ai cori e agli oggetti piovuti dalla Curva. Prenderà minimo una gioranta. Inzaghi ha parlato di fraintendimento. Togliere ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Sky Sport ha ricostruito i momenti salientitrain semifinale d’andata diLorenzo Fontani, esperto di arbitri di Sky Sport, ha ricostruito quanto successo nellanei minuti finali diin. LUKAKU – «Lukaku era stato già preso di mira dopo il fallo su Gatti e l’ammonizione. Non siamo in grado di dire – sarà oggetto di indagine da parteProcura – se già si trattasse di cori razzisti. I cori sono arrivati dopo il calcio di rigore, a seguito del quale è stato ammonito per la reazione ai cori e agli oggetti piovuti dalla Curva. Prenderà minimo una gioranta. Inzaghi ha parlato di fraintendimento. Togliere ...

