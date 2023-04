Coppa Italia, dopo Juventus-Inter oggi l’altra semifinale d’andata (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ieri sono iniziate le semifinali di Coppa Italia, con Juventus-Inter che ha lasciato tantissimi strascichi polemici come quasi sempre nella storia del derby d’Italia. oggi l’altra partita, con Cremonese e Fiorentina. Coppa Italia – ANDATA SEMIFINALI Cremonese-Fiorentina mercoledì 5 aprile ore 21 – diretta TV Canale 5 Juventus-Inter 1-1 83? Cuadrado, 95? rig. Lukaku (I) Qui il tabellone della fase finale della Coppa Italia 2022-2023. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ieri sono iniziate le semifinali di, conche ha lasciato tantissimi strascichi polemici come quasi sempre nella storia del derby d’partita, con Cremonese e Fiorentina.– ANDATA SEMIFINALI Cremonese-Fiorentina mercoledì 5 aprile ore 21 – diretta TV Canale 51-1 83? Cuadrado, 95? rig. Lukaku (I) Qui il tabellone della fase finale della2022-2023.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al ...

