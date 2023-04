Coppa Italia, Cremonese-Fiorentina 0-2 grazie a Cabral e González (Di mercoledì 5 aprile 2023) (Adnkronos) – La Fiorentina si aggiudica il primo atto della semifinale di Coppa Italia, imponendosi 2-0 in casa della Cremonese e mettendo un piede in finale. La squadra di Italiano ha avuto la meglio su quella di Ballardini dopo un inizio non brillante ma con un gol per tempo ha chiuso la gara di andata con i grigiorossi rimasti in dieci dal 75?. Il 27 aprile si giocherà la sfida di ritorno al Franchi. La prima occasione del match al 9? capita sui piedi di Tsadjout che costringe Terracciano al miracolo per togliere la palla dall’angolino basso, poi inizia il monologo viola, prima al 13? con Cabral, che poi va a segno al 20? con un perfetto colpo di testa su calcio d’angolo. I viola poi legittimano il vantaggio creando un altro paio di occasioni. Al 29? leggerezza di Meité che ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 5 aprile 2023) (Adnkronos) – Lasi aggiudica il primo atto della semifinale di, imponendosi 2-0 in casa dellae mettendo un piede in finale. La squadra dino ha avuto la meglio su quella di Ballardini dopo un inizio non brillante ma con un gol per tempo ha chiuso la gara di andata con i grigiorossi rimasti in dieci dal 75?. Il 27 aprile si giocherà la sfida di ritorno al Franchi. La prima occasione del match al 9? capita sui piedi di Tsadjout che costringe Terracciano al miracolo per togliere la palla dall’angolino basso, poi inizia il monologo viola, prima al 13? con, che poi va a segno al 20? con un perfetto colpo di testa su calcio d’angolo. I viola poi legittimano il vantaggio creando un altro paio di occasioni. Al 29? leggerezza di Meité che ...

