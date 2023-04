Coppa d’Olanda, Feyenoord-Ajax interrotta: tifosi di casa lanciano oggetti in campo e colpiscono giocatori (FOTO) (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ha dell’incredibile quello che è successo durante la sfida valida per la semifinale di Coppa d’Olanda 2023 tra Feyenoord e Ajax. La partita è stata interrotta nel secondo tempo sul 2-1 a favore degli ospiti dopo che i tifosi della squadra di casa hanno iniziato a lanciare oggetti in campo colpendo dei calciatori. Tra questi anche il centrocampista Klaassen, autore del gol del vantaggio dell’Ajax al 51?, che perdeva sangue dalla testa. Feyenoord fans threw objects at Ajax midfielder Davy Klaassen, the game was stopped again for a 2nd time. pic.twitter.com/ktcyoV9lA0 — EuroFoot (@eurofootcom) April 5, 2023 SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ha dell’incredibile quello che è successo durante la sfida valida per la semifinale di2023 tra. La partita è statanel secondo tempo sul 2-1 a favore degli ospiti dopo che idella squadra dihanno iniziato a lanciareincolpendo dei calciatori. Tra questi anche il centrocampista Klaassen, autore del gol del vantaggio dell’al 51?, che perdeva sangue dalla testa.fans threw objects atmidfielder Davy Klaassen, the game was stopped again for a 2nd time. pic.twitter.com/ktcyoV9lA0 — EuroFoot (@eurofootcom) April 5, 2023 SportFace.

Feyenoord - Ajax, partita sospesa a causa dei fumogeni accesi dalla tifoseria di casa ... a pochi minuti dall'inizio della partita, i tifosi del Feyenoord hanno accesso diversi fumogeni per caricare la squadra in vista del match contro l' Ajax valido per le semifinali di Coppa d'Olanda.