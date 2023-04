Coppa di Germania 2023: il Lipsia batte il Dortmund e troverà il Friburgo, avanti lo Stoccarda (Di mercoledì 5 aprile 2023) Oggi si sono giocati i match validi per i quarti di finale di DFB Pokal. Vince il Lipsia che batte il Borussia Dortmund 2-0 grazie alla rete di Werner al 22? e al gol nel finale di Orban che chiude il discorso qualificazione. Partita dominata dai ragazzi di Rose che mantengono il controllo delle operazioni dal primo all’ultimo minuto non concedendo neanche un tiro in porta al Dortmund, un solo tiro tentato dallo sterile attacco della squadra di Terzic, a fronte dei 19 tiri, di cui 10 in porta, di Szoboszlai e compagni. Qualificazione meritata per il Lipsia che in semifinale troverà il Friburgo, sorpresa del torneo che ha battuto in trasferta il nuovo Bayern Monaco di Tuchel. Dall’altra parte del tabellone lo Stoccarda vince 1-0 in casa del Norimberga ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 aprile 2023) Oggi si sono giocati i match validi per i quarti di finale di DFB Pokal. Vince ilcheil Borussia2-0 grazie alla rete di Werner al 22? e al gol nel finale di Orban che chiude il discorso qualificazione. Partita dominata dai ragazzi di Rose che mantengono il controllo delle operazioni dal primo all’ultimo minuto non concedendo neanche un tiro in porta al, un solo tiro tentato dallo sterile attacco della squadra di Terzic, a fronte dei 19 tiri, di cui 10 in porta, di Szoboszlai e compagni. Qualificazione meritata per ilche in semifinaleil, sorpresa del torneo che ha battuto in trasferta il nuovo Bayern Monaco di Tuchel. Dall’altra parte del tabellone lovince 1-0 in casa del Norimberga ...

