Coppa del Re, valanga Real Madrid a Barcellona: finisce 0-4 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il Real Madrid di Carlo Ancelotti si impone per 4-0 al Camp Nou contro il Real Madrid nella semifinale di Coppa del Re Dopo la vittoria del Barcellona nella gara d'andata, il Real Madrid era chiamato a ribaltare il risultato al Camp Nou. La squadra di Ancelotti ci è riuscita con un risultato che passerà alla storia: finisce 0-4 e Karim Benzema è il grande protagonista. Il francese segna tre reti e serve l'assist del gol del vantaggio di Vinicius. I Blancos giocheranno la finale il 6 maggio a Siviglia.

