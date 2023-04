Copa del Rey, Benzema travolge il Barcellona: 0-4 Real nel Superclasico, è finale con l’Osasuna (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il Real Madrid raggiunge l’Osasuna in finale di Copa del Rey, e lo fa strapazzando il Barcellona nel Superclasico, per giunta in casa blaugrana. Al Camp Nou è serata da sogno per la squadra di Carlo Ancelotti, che stravince con un nettissimo 4-0 con un Benzema in piena forma grazie ad una tripleta, ribaltando l’1-0 dell’andata. Eppure nei primi minuti sono i blaugrana a tenere il ritmo, con Gavi e Lewandowski a mettere pressione dalle parti di Courtois. Piano piano però esce il Real, che inizia a fare capolino dalle parti di Ter Stegen, e i blancos passano in ripartenza. Il portierone belga dice di no a Lewandowski, i madrileni ripartono con Benzema che mette in mezzo per Vinicius che segna l’1-0 in pieno recupero. Una botta fortissima ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 aprile 2023) IlMadrid raggiungeindidel Rey, e lo fa strapazzando ilnel, per giunta in casa blaugrana. Al Camp Nou è serata da sogno per la squadra di Carlo Ancelotti, che stravince con un nettissimo 4-0 con unin piena forma grazie ad una tripleta, ribaltando l’1-0 dell’andata. Eppure nei primi minuti sono i blaugrana a tenere il ritmo, con Gavi e Lewandowski a mettere pressione dalle parti di Courtois. Piano piano però esce il, che inizia a fare capolino dalle parti di Ter Stegen, e i blancos passano in ripartenza. Il portierone belga dice di no a Lewandowski, i madrileni ripartono conche mette in mezzo per Vinicius che segna l’1-0 in pieno recupero. Una botta fortissima ...

