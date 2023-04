Controlli sul territorio, dieci denunce e tre arresti a Napoli (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito delle operazioni di controllo del territorio programmate nel Forum delle città metropolitane di Roma, Milano e Napoli, presieduto dal Ministro dell’Interno, svoltosi al Viminale il 16 dicembre, sono stati eseguiti nella giornata di ieri 4 aprile, nell’area di piazza Garibaldi a Napoli e nelle zone limitrofe, ulteriori servizi di controllo straordinari ad opera delle forze dell’ordine, della Polizia metropolitana e locale, nonché, per i profili di carattere specifico, da parte dell’A.S.L. Napoli 1 e dell’Ispettorato del Lavoro. Sono state controllate 1944 persone, di cui 10 denunciate e 3 arrestate, e sono stati effettuati Controlli su 68 veicoli e 26 esercizi pubblici, con l’impiego di 90 unità di personale delle forze dell’ordine e 20 unità di altri enti. Le ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito delle operazioni di controllo delprogrammate nel Forum delle città metropolitane di Roma, Milano e, presieduto dal Ministro dell’Interno, svoltosi al Viminale il 16 dicembre, sono stati eseguiti nella giornata di ieri 4 aprile, nell’area di piazza Garibaldi ae nelle zone limitrofe, ulteriori servizi di controllo straordinari ad opera delle forze dell’ordine, della Polizia metropolitana e locale, nonché, per i profili di carattere specifico, da parte dell’A.S.L.1 e dell’Ispettorato del Lavoro. Sono state controllate 1944 persone, di cui 10 denunciate e 3 arrestate, e sono stati effettuatisu 68 veicoli e 26 esercizi pubblici, con l’impiego di 90 unità di personale delle forze dell’ordine e 20 unità di altri enti. Le ...

