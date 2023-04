Controlli serrati dei Carabinieri del comando di Avellino, il bilancio (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiContinua l’attività di controllo del territorio messa in atto dal comando Provinciale Carabinieri di Avellino sul territorio provinciale. In particolare, la Compagnia di Montella, nel corso di un servizio coordinato, ha deferito in stato di libertà un cittadino extracomunitario di anni 47, per la violazione dell’art.186 c.2 del Codice della Strada, per aver provocato un sinistro stradale in evidente stato di alterazione psicomotoria. Dai successivi accertamenti, l’uomo è risultato positivo al consumo di alcool oltre il limite consentito, ai previsti accertamenti, con tasso alcolemico – accertato presso una struttura ospedaliera – pari a 2,89 G/L. Al 47enne è stata ritirata la patente di guida ed è stato sequestrato il mezzo su cui viaggiava. Nel corso del medesimo servizio, inoltre, i militari operanti hanno ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiContinua l’attività di controllo del territorio messa in atto dalProvincialedisul territorio provinciale. In particolare, la Compagnia di Montella, nel corso di un servizio coordinato, ha deferito in stato di libertà un cittadino extracomunitario di anni 47, per la violazione dell’art.186 c.2 del Codice della Strada, per aver provocato un sinistro stradale in evidente stato di alterazione psicomotoria. Dai successivi accertamenti, l’uomo è risultato positivo al consumo di alcool oltre il limite consentito, ai previsti accertamenti, con tasso alcolemico – accertato presso una struttura ospedaliera – pari a 2,89 G/L. Al 47enne è stata ritirata la patente di guida ed è stato sequestrato il mezzo su cui viaggiava. Nel corso del medesimo servizio, inoltre, i militari operanti hanno ...

