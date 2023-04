Controlli nelle mense ospedaliere, i Nas riscontrano due non conformità nel Sannio (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d’intesa con il Ministero della Salute, ha effettuato Controlli a livello nazionale presso le mense all’interno delle strutture ospedaliere e sanitarie, per verificare le condizioni igieniche e strutturali nonché l’attuazione delle procedure di sicurezza alimentare e la corrispondenza ai vincoli contrattuali delle ditte assegnatarie. I Controlli del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno hanno riguardato le province di Salerno, Avellino e Benevento, ove sono state complessivamente ispezionati ventuno punti di cottura, preparazione e distribuzione pasti ubicati in strutture sanitarie sia pubbliche che private: otto di questi hanno evidenziato irregolarità, con l’accertamento di sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d’intesa con il Ministero della Salute, ha effettuatoa livello nazionale presso leall’interno delle strutturee sanitarie, per verificare le condizioni igieniche e strutturali nonché l’attuazione delle procedure di sicurezza alimentare e la corrispondenza ai vincoli contrattuali delle ditte assegnatarie. Idel Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno hanno riguardato le province di Salerno, Avellino e Benevento, ove sono state complessivamente ispezionati ventuno punti di cottura, preparazione e distribuzione pasti ubicati in strutture sanitarie sia pubbliche che private: otto di questi hanno evidenziato irregolarità, con l’accertamento di sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... buongior1 : CONTROLLI NELLE MENSE OSPEDALIERE - RubiuAntonello2 : RT @liliaragnar: Scarafaggi ed escrementi di topi nelle cucine degli OSPEDALI: i Nas ne chiudono 7 Irregolarità per 340 su 992 controlli, i… - hiboss_hiboss : RT @noitre32: Escrementi di topi e blatte nelle cucine di ospedali, i Nas ne chiudono 7 Irregolarità per 340 su 992 controlli, il 34% - Alatrie89687947 : RT @liliaragnar: Scarafaggi ed escrementi di topi nelle cucine degli OSPEDALI: i Nas ne chiudono 7 Irregolarità per 340 su 992 controlli, i… - magicaGrmente22 : RT @liliaragnar: Scarafaggi ed escrementi di topi nelle cucine degli OSPEDALI: i Nas ne chiudono 7 Irregolarità per 340 su 992 controlli, i… -