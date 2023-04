Controlli dei Nas nelle mense ospedaliere, chiuse 7 cucine per presenza di blatte ed escrementi (Di mercoledì 5 aprile 2023) mense da incubo nelle strutture ospedaliere e sanitarie: a rivelarlo sono stati i Controlli a tappeto effettuati sul territorio nazionale dai Carabinieri Nas che hanno portato alla chiusura di sette cucine per presenza di escrementi e blatte. Controlli dei Nas nelle mense ospedaliere Le ispezioni hanno riguardato 992 punti di cottura e preparazione pasti situati presso altrettante strutture sanitarie, sia pubbliche che private. I militari hanno verificato le condizioni igieniche e strutturali, l’attuazione delle procedure di sicurezza alimentari e la corrispondenza ai vincoli contrattuali delle ditte assegnatarie. Al termine dei Controlli, i Nas hanno individuato 340 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 5 aprile 2023)da incubostrutturee sanitarie: a rivelarlo sono stati ia tappeto effettuati sul territorio nazionale dai Carabinieri Nas che hanno portato alla chiusura di setteperdidei NasLe ispezioni hanno riguardato 992 punti di cottura e preparazione pasti situati presso altrettante strutture sanitarie, sia pubbliche che private. I militari hanno verificato le condizioni igieniche e strutturali, l’attuazione delle procedure di sicurezza alimentari e la corrispondenza ai vincoli contrattuali delle ditte assegnatarie. Al termine dei, i Nas hanno individuato 340 ...

