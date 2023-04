Controlla se PC e Rete sono protetti da rischi di sicurezza (Di mercoledì 5 aprile 2023) Coloro che si preoccupano della sicurezza dei dati e della privacy nella navigazione internet, dovrebbero avere piena consapevolezza di quanto sia importante proteggere il computer e tenerlo lontano da intrusioni esterne. Non tutti però fanno attenzione a coprire tutte le varie vulnerabilità, lasciando esposti tutti i nostri dispositivi ai virus, agli hacker e ai malware di nuova generazione. Nella guida che segue vi esporremo i controlli da effettuare per sapere se la Rete è sicura e protetta, una vera e propria checklist da effettuare ad intervalli regolari (almeno una volta al mese) per mantenere l'ambiente di lavoro o i nostri dispositivi personali sempre al sicuro. LEGGI ANCHE -> Verifica la sicurezza di Rete simulando attacchi hacker 1) sicurezza del sistema operativo La triade della ... Leggi su navigaweb (Di mercoledì 5 aprile 2023) Coloro che si preoccupano delladei dati e della privacy nella navigazione internet, dovrebbero avere piena consapevolezza di quanto sia importante proteggere il computer e tenerlo lontano da intrusioni esterne. Non tutti però fanno attenzione a coprire tutte le varie vulnerabilità, lasciando esposti tutti i nostri dispositivi ai virus, agli hacker e ai malware di nuova generazione. Nella guida che segue vi esporremo i controlli da effettuare per sapere se laè sicura e protetta, una vera e propria checklist da effettuare ad intervalli regolari (almeno una volta al mese) per mantenere l'ambiente di lavoro o i nostri dispositivi personali sempre al sicuro. LEGGI ANCHE -> Verifica ladisimulando attacchi hacker 1)del sistema operativo La triade della ...

