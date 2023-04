Contro la contraffazione | nel 2022 Amazon ha schierato anche esperti di machine learning

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 5 aprile 2023) I dati dell’ultimo anno sullanegli e-commerce sembrano essere incoraggianti. Almeno quelli che vengono forniti dache, indiscutibilmente, rappresenta il leader nel settore. Come ogni anno, l’azienda diffonde il suo report sulla tutela dei brand e dei clientiquelle forme di vendita che non sono regolari, perché si basano su prodotti non originali. Pallide imitazioni messe in vetrina, magari, a un prezzo ridotto, per convincere l’utente dell’e-commerce a fare quella precisa scelta, senza badare però né al rispetto del brand, né a quello del cliente stesso (convinto, magari, di comprare un originale). Nel, la lotta dilasi è fortemente rafforzata, puntando moltissimo sulla prevenzione e adottando ...