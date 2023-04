Congedo di paternità | un Sacro Graal inaccessibile a pochi

Leggi su distantimaunite

(Di mercoledì 5 aprile 2023) “Ci sedemmo dalla parte del torto perché gli altri posti erano occupati”. Bertolt Brecht Quanto mi piaceva questa frase da adolescente. La ripetevo in continuazione, la scrivevo ovunque. Era un modo di affermare la mia personalità, di dire al mondo che poteva impegnarsi quanto voleva: non ce l’avrebbe fatta. Non mi sarei mai piegato, non sarei mai stato un ingranaggio anonimo del sistema. Anzi, avrei detto sempre la mia, mi sarei sempre schierato: a costo di diventare scomodo e antipatico. Non mi sarei mai nascosto: perdere tutto non mi faceva paura. Allora… A vent’anni ero assolutamente convinto. A quaranta ho cambiato idea: ora desidero uniformarmi. Non mi interessa più avere contorni definiti che sappiano distinguermi dalla massa. Io la agogno quella cosa informe, ribollente e in continua mutazione. Proprio non penso ad altro che a sciogliermi, idealmente, per divenirne ...