Concorso INFN: Bando per 1 Dirigente Tecnologo I Livello (Di mercoledì 5 aprile 2023) L'INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) ha indetto un Concorso Pubblico per selezionare 1 Dirigente Tecnologo I Livello. L'assunzione sarà formalizzata con contratto a tempo indeterminato. INFN: Concorso per 1 Dirigente Tecnologo I Livello Per partecipare al Bando di Concorso serve laurea magistrale in materie tecnologiche e scientifiche, esperienza pregressa, padronanza della lingua inglese, cittadinanza italiana, o di altro paese europeo, buone doti organizzative e relazionali, conoscenza del settore scientifico. Si tratta di un ruolo di Alto Livello Professionale, presso un ente accreditato di importanza strategica. Il Candidato parteciperà a ...

