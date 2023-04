Concorso Comune di Montecatini: Bando per 1 Geometra (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il Comune di Montecatini Val di Cecina ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 1 Istruttore Tecnico Geometra, in categoria C. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Comune di Montecatini Val di Cecina: Concorso per 1 Geometra Per partecipare al Bando di Concorso serve diploma da Geometra, o titolo di studio equivalente, cittadinanza italiana, esperienza pregressa, familiarità con il territorio, predisposizione fisica alla mansione, conoscenza del settore edilizio, nonché dei più moderni sistemi informatici di disegno tecnico. Il Geometra é impiegato presso l’Ufficio Tecnico, effettua sopraluoghi e misurazione per un’attenta e ... Leggi su posizioniaperte (Di mercoledì 5 aprile 2023) IldiVal di Cecina ha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Istruttore Tecnico, in categoria C. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato.diVal di Cecina:per 1Per partecipare aldiserve diploma da, o titolo di studio equivalente, cittadinanza italiana, esperienza pregressa, familiarità con il territorio, predisposizione fisica alla mansione, conoscenza del settore edilizio, nonché dei più moderni sistemi informatici di disegno tecnico. Ilé impiegato presso l’Ufficio Tecnico, effettua sopraluoghi e misurazione per un’attenta e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PietroPallott10 : @stanzaselvaggia Ho fatto il liceo scientifico. Non sono andato all' Università perché ho sempre lavorato e sono vo… - Emanuele_Piloni : il viaggio alla scoperta dei luoghi del #ricordo nella #VeneziaGiulia degli studenti di #Macerata vincitori del ban… - formic_atomica : Lino Romano vuole fare il giardiniere al Comune di Napoli, tempo indeterminato,sede distaccata Quartieri Spagnoli 4… - ilregginoit : Concorso dirigente al Comune, Gangemi: «Scelta che garantisce maggiore partecipazione» - Remodulator : RT @ComuneEmpoli: #musica #cultura #empoli ?? '???? ???????????????? ??????', per iscriversi c'è tempo fino al 30 aprile 2023 Tutte le informazioni su… -