Concorso ASST Nord Milano: Bando per 1 Assistente Sociale (Di mercoledì 5 aprile 2023) L'ASST Nord Milano (Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano di Sesto San Giovanni) ha indetto un Concorso Pubblico per selezionare 1 Assistente Sociale, da assegnare all'area dei professionisti della salute e dei funzionari. Viene offerta assunzione con contatto a tempo pieno ed indeterminato. ASST Nord Milano: Concorso per 1 Assistente Sociale L'Azienda Sanitaria Territoriale di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, in Lombardia, é alla ricerca di 1 Assistente Sociale per far fronte alle esigente di organico. Per partecipare al Bando di ...

