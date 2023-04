Concorrenti del GF Vip a Verissimo | la decisione di Silvia Toffanin | ospite solo uno di loro | ecco di chi si tratta

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Oriana Marzoli saràdopo il GF Vip. A quanto pare, così come ha fatto sapere Pipol, la venezuelana sarà nello studio diper parlare della sua storia con Daniele Dal Moro.del GF Vip a, ladiQuest’anno il GF Vip non è stato “protagonista”... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.