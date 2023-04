Compagna Schlein contro foto rubate | Io travolta ingiustamente

(Di mercoledì 5 aprile 2023) "Comunicare a mezzo stampa l'intimita affettiva di una persona e un atto ingiusto e si chiama outing. Io ne son stata, ma per fortuna non annichilita, perche ho una rete amicale e familiare ...

Interviene con un duro attacco su Instagram Paola Belloni ,di Elly, dopo la pubblicazione su Diva e Donna di alcune foto che la ritraevano accanto alla segretaria del Pd. E parte citando proprio la sua: "'Non mi hanno vista arrivare'...Chi un po' conosce la coppia - lei è sarda, 28 anni - assicura che laditenga alla privacy perfino più dell'inquilina del Nazareno, che difatti non ne ha mai voluto parlare.Paola Belloni,di Elly, ha rotto il silenzio , rivelando la sua identità con un lungo messaggio via social, dopo che qualche settimana fa un settimanale di gossip aveva pubblicato per la prima volta ...

Paola Belloni, fidanzata di Elly Schlein, contro le foto rubate: «Si chiama outing e io ne sono stata travolta» Vanity Fair Italia

Duro sfogo di Paola Belloni, la fidanzata della segretaria del Pd Elly Schlein. In un lungo post Instagram ... Ma mi rendo conto che essere la compagna di una figura pubblica vi abbia fatto pensare di ...Elly Schlein. In un post Instagram con una foto posata, la donna accusa la testata che per prima ha pubblicato la sua foto — mentre il suo nome era già noto — di averla esposta contro la sua volontà: ...