Como-Genoa | probabili formazioni e dove vederla

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I lariani in caso di vittoria potrebbero uscire definitivamente dalla zona retrocessione, mentre i liguri inseguono la promozione diretta cercando di allungare sulle inseguitrici.si giocherà lunedì 10 aprile 2023 alle ore 15 presso lo stadio Senigallia.: LE(4-4-2): Gomis, Odenthal, Scaglia, Binks, Bellemo, Vignali, Da Cunha, Farago’, Ioannou, Cutrone, Cerri. All. Longo(4-2-3-1): Martinez, Bani, Vogliacco, Dragusin, Sabelli, Sturaro, Badelj, Strootman, Criscito, Gudmundsoon, Coda. All. GilardinoIN TV Il match sarà visibile in diretta su Sky e Dazn ...