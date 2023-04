Come sta Berlusconi? Ricovero per problemi cardiaci e affanno: la situazione (Di mercoledì 5 aprile 2023) Le notizie di oggi su Berlusconi ricoverato si sono diffuse poco dopo le 13. Stando alle fonti, sarebbe arrivato in ospedale con affanno respiratorio e problemi cardiaci. Nell'ultimo periodo il fondatore di Mediaset ha avuto diversi problemi di salute ma, stando a quanto dichiarato da chi gli sta vicino, il Cavaliere sarebbe stato ricoverato di nuovo per un problema non precedente risolto. Appena una settimana fa era stato dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano dove era rimasto qualche giorno per delle visite di routine. La situazione è attualmente sotto controllo anche se il Presidio ha fatto sapere che non sarà diramato alcun bollettino almeno per la giornata di oggi. L'ipotesi che circola con una certa insistenza in queste ultime ore è quella che Berlusconi è ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 5 aprile 2023) Le notizie di oggi suricoverato si sono diffuse poco dopo le 13. Stando alle fonti, sarebbe arrivato in ospedale conrespiratorio e. Nell'ultimo periodo il fondatore di Mediaset ha avuto diversidi salute ma, stando a quanto dichiarato da chi gli sta vicino, il Cavaliere sarebbe stato ricoverato di nuovo per un problema non precedente risolto. Appena una settimana fa era stato dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano dove era rimasto qualche giorno per delle visite di routine. Laè attualmente sotto controllo anche se il Presidio ha fatto sapere che non sarà diramato alcun bollettino almeno per la giornata di oggi. L'ipotesi che circola con una certa insistenza in queste ultime ore è quella cheè ...

