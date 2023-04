"Come si arricchiscono". Così gli oligarchi Abramovich e Kantor aggirano le sanzioni (Di mercoledì 5 aprile 2023) Mentre i governi occidentali si illudono che le loro sanzioni economiche stiano davvero danneggiando l'economia russa, la realtà che si nasconde dietro la superficie, però, è ben diversa. Le decisioni prese dall'Ue, dal Regno Unito e dal Nord America non sono sufficientemente coordinate e sottovalutano la capacità degli astuti oligarchi russi di eluderle, specialmente in settori vitali per l'economia globale Come ad esempio il cibo. La questione non riguarda solo la capacità degli oligarchi di godere ancora di alloggi di lusso o di enormi yacht, sebbene ci siano molte prove di questo: ad esempio al sobborgo di Tel Aviv di Herzliya ci sono una villa da 65 milioni di dollari di Roman Abramovich e una proprietà multi-milionaria dell'imprenditore Moshe Kantor, che si occupa di ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 5 aprile 2023) Mentre i governi occidentali si illudono che le loroeconomiche stiano davvero danneggiando l'economia russa, la realtà che si nasconde dietro la superficie, però, è ben diversa. Le decisioni prese dall'Ue, dal Regno Unito e dal Nord America non sono sufficientemente coordinate e sottovalutano la capacità degli astutirussi di eluderle, specialmente in settori vitali per l'economia globalead esempio il cibo. La questione non riguarda solo la capacità deglidi godere ancora di alloggi di lusso o di enormi yacht, sebbene ci siano molte prove di questo: ad esempio al sobborgo di Tel Aviv di Herzliya ci sono una villa da 65 milioni di dollari di Romane una proprietà multi-milionaria dell'imprenditore Moshe, che si occupa di ...

