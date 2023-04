Come realizzare un trucco occhi effetto lifting (Di mercoledì 5 aprile 2023) realizzare un trucco occhi effetto lifting è diventato un obiettivo sempre più ambizioso per molte persone. Grazie ai social, i trucchi dei professionisti sono diventati accessibili a tutti e le nuove tecniche si diffondono in pochissimo tempo. Tra queste, c’è quella del “triangolo”, utilizzata per ottenere un effetto lifting immediato dello sguardo, e sta letteralmente spopolando sui social. La tecnica del triangolo è stata attribuita a un noto make up artist americano, Mario Dedivanovic, famoso make up. È conosciuto per aver lavorato con alcune delle più grandi celebrità di Hollywood, tra cui Kim Kardashian, Jennifer Lopez e Ariana Grande. Grazie al suo talento e alla sua creatività, Mario ha acquisito una grande fama nel mondo del make up e ha condiviso con il ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 5 aprile 2023)unè diventato un obiettivo sempre più ambizioso per molte persone. Grazie ai social, i trucchi dei professionisti sono diventati accessibili a tutti e le nuove tecniche si diffondono in pochissimo tempo. Tra queste, c’è quella del “triangolo”, utilizzata per ottenere unimmediato dello sguardo, e sta letteralmente spopolando sui social. La tecnica del triangolo è stata attribuita a un noto make up artist americano, Mario Dedivanovic, famoso make up. È conosciuto per aver lavorato con alcune delle più grandi celebrità di Hollywood, tra cui Kim Kardashian, Jennifer Lopez e Ariana Grande. Grazie al suo talento e alla sua creatività, Mario ha acquisito una grande fama nel mondo del make up e ha condiviso con il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Quel che fa ridere è il proclamare all’unisono che i calciatori non saranno squalificati avendo agito, come pare vo… - LoPsihologo : Quanti successi abbiamo intorno. Quante persone raccontano la storia di come sono riuscite a realizzare i propri pr… - techrmcom : Come realizzare un datalogger con la NodeMCU ESP8266 collegata all’Arduino Cloud by @techrmcom:… - trela_dorota : @JeyPelizon Nikita si meritava vincere c'era unica ragazza molto educata con sanni principi lei come concorrente mi… - viviconcoerenza : @Marko_lino_1 Progetti lavorativi futuri come singoli e se hanno qualcosa che vorrebbero realizzare insieme unendo… -