Come le donne indiane stanno usando spille da balia per difendersi dalle molestie (Di mercoledì 5 aprile 2023) Quasi tutte le donne in India hanno una storia di molestie sessuali avvenute in spazi pubblici affollati. Per difendersi da queste molestie, le donne stanno iniziando a usare spille da balia invece degli oggetti comunemente utilizzati in passato Come arma da difesa (tra cui ombrelli e scarpe col tacco). Le spille da balia sono state sempre utilizzate in tutto il mondo per tenere insieme diversi capi di abbigliamento o per rimediare in modo veloce a un improvviso strappo nei vestiti. Qualche mese fa, diverse donne in India hanno confessato di portare sempre con loro una spilla nella borsa o appuntata ai vestiti. Queste donne hanno dichiarato che la spilla era la loro ...

