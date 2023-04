Come la guerra ha reso strategico uno sconosciuto aeroporto polacco (Di mercoledì 5 aprile 2023) Siete mai stati a Rzeszow? Probabilmente no. Però da un anno a questa parte Rzeszow, centro di circa duecentomila abitanti, è diventata una delle città più importanti del mondo. La ragione è che si trova nel sud-est della Polonia e che il suo aeroporto, fino a pochi mesi fa uno scalo quasi deserto, buono giusto per qualche sporadico volo low cost, è in una posizione che lo rende quasi confinante con l’Ucraina. Da lì in poi, procedendo verso Est, non si può più volare. I cieli sono chiusi fino alla Russia e in mezzo, tra Rzeszow e Russia, è tutto cielo chiuso d’Ucraina. Così, se volete raggiungere l’Ucraina, anche se vi chiamate Joe Biden, il punto più vicino a Kyjiv che potete raggiungere in aereo è Rzeszow. Da lì in poi è ci sono solo treni e fortuna. Così, nel giro di pochi mesi, dal periferico scalo di Rzeszow, sono passati tutti i leader del mondo diretti verso la ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 5 aprile 2023) Siete mai stati a Rzeszow? Probabilmente no. Però da un anno a questa parte Rzeszow, centro di circa duecentomila abitanti, è diventata una delle città più importanti del mondo. La ragione è che si trova nel sud-est della Polonia e che il suo, fino a pochi mesi fa uno scalo quasi deserto, buono giusto per qualche sporadico volo low cost, è in una posizione che lo rende quasi confinante con l’Ucraina. Da lì in poi, procedendo verso Est, non si può più volare. I cieli sono chiusi fino alla Russia e in mezzo, tra Rzeszow e Russia, è tutto cielo chiuso d’Ucraina. Così, se volete raggiungere l’Ucraina, anche se vi chiamate Joe Biden, il punto più vicino a Kyjiv che potete raggiungere in aereo è Rzeszow. Da lì in poi è ci sono solo treni e fortuna. Così, nel giro di pochi mesi, dal periferico scalo di Rzeszow, sono passati tutti i leader del mondo diretti verso la ...

