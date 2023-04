Come allargare le scarpe strette: rimedi e soluzioni davvero efficaci (Di mercoledì 5 aprile 2023) A chi, almeno una volta, non è capitato di acquistare un paio di scarpe la cui misura si è rivelata errata? Quando si parla di scarpe infatti, spesso ci si lascia trasportare dalla relativa eleganza e dai trend del momento, ponendo in secondo piano la comodità. Tale errore può rivelarsi “fatale” anche se si acquista abitualmente online senza avere la possibilità di indossare la calzatura per valutarne attentamente le caratteristiche e il comfort. Una scarpa stretta di fatto, non permette di camminare in maniera agevole, provoca dolore e, ancor peggio, può pregiudicare il benessere generale dell’apparato muscolo scheletrico, alternando in casi gravi la postura, specie se si è soliti percorrere a piedi tratti considerevoli o se si è costretti a sostare a lungo in piedi. Una buona notizia tuttavia c’è: le scarpe strette ... Leggi su robadadonne (Di mercoledì 5 aprile 2023) A chi, almeno una volta, non è capitato di acquistare un paio dila cui misura si è rivelata errata? Quando si parla diinfatti, spesso ci si lascia trasportare dalla relativa eleganza e dai trend del momento, ponendo in secondo piano la comodità. Tale errore può rivelarsi “fatale” anche se si acquista abitualmente online senza avere la possibilità di indossare la calzatura per valutarne attentamente le caratteristiche e il comfort. Una scarpa stretta di fatto, non permette di camminare in maniera agevole, provoca dolore e, ancor peggio, può pregiudicare il benessere generale dell’apparato muscolo scheletrico, alternando in casi gravi la postura, specie se si è soliti percorrere a piedi tratti considerevoli o se si è costretti a sostare a lungo in piedi. Una buona notizia tuttavia c’è: le...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Come allargare le scarpe strette: rimedi e soluzioni davvero efficaci - antonioamodio23 : RT @umbasdeez: Bremer ha fatto una cazzata GIGANTE ma è solo la prima volta in stagione, non ha ancora sviluppato la patologia di allargare… - fideodipendente : RT @umbasdeez: Bremer ha fatto una cazzata GIGANTE ma è solo la prima volta in stagione, non ha ancora sviluppato la patologia di allargare… - chriderri97 : RT @umbasdeez: Bremer ha fatto una cazzata GIGANTE ma è solo la prima volta in stagione, non ha ancora sviluppato la patologia di allargare… - bardo1962 : RT @umbasdeez: Bremer ha fatto una cazzata GIGANTE ma è solo la prima volta in stagione, non ha ancora sviluppato la patologia di allargare… -