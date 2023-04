Colombia: più di 12.300 vittime di mine antiuomo in 30 anni (Di mercoledì 5 aprile 2023) La Colombia ha registrato una media di una vittima di mine antiuomo al giorno negli ultimi tre decenni, diventando così il sesto Paese più colpito al mondo con oltre 12.300 tra morti e feriti. Lo ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 aprile 2023) Laha registrato una media di una vittima dial giorno negli ultimi tre decenni, diventando così il sesto Paese più colpito al mondo con oltre 12.300 tra morti e feriti. Lo ha ...

Colombia: più di 12.300 vittime di mine antiuomo in 30 anni Secondo il Mine Action Service delle Nazioni Unite (Unmas), la Colombia è stata nel 2021 uno dei Paesi più colpiti da mine antiuomo con 152 esplosioni registrate, dietro ad Afghanistan, Yemen, ... Secondo il Mine Action Service delle Nazioni Unite (Unmas), la Colombia è stata nel 2021 uno dei Paesi più colpiti da mine antiuomo con 152 esplosioni registrate, dietro ad Afghanistan, Yemen, ... Mentre molti paesi hanno subito le pratiche UFCO, i due casi più importanti sono il Guatemala e la Colombia. Nel 1901, il dittatore guatemalteco Manuel Estrada Cabrera concesse alla società il ...