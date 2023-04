Col suo loden, le canne, le parolacce, la faccia di Marco Giallini e quel fare suo fare malinconico e un po' cinico (Di mercoledì 5 aprile 2023) Le montagne innevate della Valle d’Aosta, i casi da risolvere, il freddo pungente, l’atmosfera malinconica. E poi lui, Rocco Schiavone (Marco Giallini), il vicequestore romano che ormai ha trovato casa in un luogo che non gli appartiene e che stasera su Rai 2, alle 21.25, torna con 4 puntate puntate firmate da Simone Spada. Marco Giallini: i 60 anni, la vita privata, Instagram e “Rocco Schiavone” guarda le foto Leggi anche › Le passioni, la famiglia, il successo ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 5 aprile 2023) Le montagne innevate della Valle d’Aosta, i casi da risolvere, il freddo pungente, l’atmosfera malinconica. E poi lui, Rocco Schiavone (), il vicequestore romano che ormai ha trovato casa in un luogo che non gli appartiene e che stasera su Rai 2, alle 21.25, torna con 4 puntate puntate firmate da Simone Spada.: i 60 anni, la vita privata, Instagram e “Rocco Schiavone” guarda le foto Leggi anche › Le passioni, la famiglia, il successo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : ??La doppietta è stata spettacolare. Si è sbloccato nella serata giusta. Poi grande feeling con i tifosi a fine part… - ciropellegrino : Il flusso delle notizie che #Renzi avrà e 'girerà' alla redazione come si concilierà col suo lavoro da Senatore del… - Mar_venx : @Sangheli3 @BelluNicola Si si come esecutore niente da eccepire. E che l’idea originale (unità nazionale invece che… - laura_lauril : @cris_cersei @FmMosca In attesa della prossima pandemia già da lui preannunciata. Col suo denaro dovrebbe rimborsar… - sambuccoa : @CiacciaStryker Se non sbaglio persona, questo ragazzo era iscritto a Meridiano Zero comunque, dichiarazioni coeren… -