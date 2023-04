CM.com – Juve e Inter, pari giusto e risse oscene. Ma Inzaghi sorride più di Allegri | Primapagina (Di mercoledì 5 aprile 2023) 2023-04-04 23:55:00 Arrivano conferme: giusto così. Tranne, ovviamente, per le risse dopo il gol di Lukaku e al fischio finale. Risultato: 1-1. Ma ad espulsi ha perso l’Inter che se ne ritrova uno di troppo: dopo il belga, già gravato di un’ammonizione e provocatorio a sèguito del pareggio dal dischetto, anche il portiere Handanovic che ha provato a scazzottarsi con Cuadrado (rosso anche per lui). Totale: due espulsi per l’Inter e uno per la Juve in vista di una semifinale di ritorno (26 aprile) tutta da giocare. Finale indegno di una partita brutta, il prodotto di due attese stucchevoli. Quella della Juve, rigorosamente dietro la linea della palla con dieci uomini, le traiettorie ravvicinate e la difesa bassa. Quella dell’Inter che, pur facendo di più e amministrando ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 5 aprile 2023) 2023-04-04 23:55:00 Arrivano conferme:così. Tranne, ovviamente, per ledopo il gol di Lukaku e al fischio finale. Risultato: 1-1. Ma ad espulsi ha perso l’che se ne ritrova uno di troppo: dopo il belga, già gravato di un’ammonizione e provocatorio a sèguito del pareggio dal dischetto, anche il portiere Handanovic che ha provato a scazzottarsi con Cuadrado (rosso anche per lui). Totale: due espulsi per l’e uno per lain vista di una semifinale di ritorno (26 aprile) tutta da giocare. Finale indegno di una partita brutta, il prodotto di due attese stucchevoli. Quella della, rigorosamente dietro la linea della palla con dieci uomini, le traiettorie ravvicinate e la difesa bassa. Quella dell’che, pur facendo di più e amministrando ...

