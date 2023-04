Claudio di Uomini e Donne: chi è, età, lavoro, Gemma Galgani e Aurora (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico. Protagonisti, per chi non lo sapesse, dame e cavalieri del trono Over, ma anche giovani, tra tronisti e corteggiatori: tutti, indipendentemente dall’età, dal passato e dall’esperienza, sono lì, in quel salotto per mettersi alla prova. E con un solo e unico obiettivo: innamorarsi. Proprio come sta cercando di fare Claudio, un nuovo cavaliere del parterre maschile del trono Over che ha da subito attirato l’attenzione di diverse dame. Tra cui Gemma Galgani, la sua ‘rivale’ Aurora Tropea e Gabriella. Cosa sappiamo su Claudio del trono Over di Uomini e Donne Archiviata la conoscenza con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Canale 5 con, il dating show più amato e seguito dal pubblico. Protagonisti, per chi non lo sapesse, dame e cavalieri del trono Over, ma anche giovani, tra tronisti e corteggiatori: tutti, indipendentemente dall’età, dal passato e dall’esperienza, sono lì, in quel salotto per mettersi alla prova. E con un solo e unico obiettivo: innamorarsi. Proprio come sta cercando di fare, un nuovo cavaliere del parterre maschile del trono Over che ha da subito attirato l’attenzione di diverse dame. Tra cui, la sua ‘rivale’Tropea e Gabriella. Cosa sappiamo sudel trono Over diArchiviata la conoscenza con ...

