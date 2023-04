Claudio Baglioni | «Noi italiani siamo anarchici mammoni Il mio soprannome da giovane era “Agonia”»

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Il cantautoresi racconta oggi in un’intervista a Repubblica. Nella quale dice che il film sui suoi concerti a Caracalla «sarà nelle sale dal 15 al 17 maggio. L’estate scorsa mi sono esibito dodici volte a Caracalla, un fondale magnifico. Sognavo di farlo da trent’anni. L’ho realizzato con il Teatro dell’Opera di Roma, sotto la direzione artistica di Giuliano Peparini. Sul palco c’erano 123 tra musicisti, coristi e performer». Mentre in autunno, racconta a Concetto Vecchio, comincia il suo tour: «Torno sulle scene con il nuovo spettacolo a TuttoCuore: dal 21 al 30 settembre sei date al Foro Italico a Roma, dal 5 al 7 ottobre tre date all’Arena di Verona e dal 12 al 14 ottobre tre date al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo». Nel colloquio parla della sua infanzia: «Mamma aveva un suo talento estetico, che mi ha trasmesso. Ancora ...

Il cantautoresi racconta oggi in un'intervista a Repubblica . Nella quale dice che il film sui suoi concerti a Caracalla "sarà nelle sale dal 15 al 17 maggio . L'estate scorsa mi sono esibito ..., quanto guadagnò con il suo primo concerto "Mille lire. Mi fecero suonare tre canzoni in una serata di avanspettacolo al cinema Espero a Montesacro. Dopo portai i miei genitori in ...

Sono le due di notte e ti dicono che hanno macinato centocinquanta chilometri per essere lì: 'Ho aspettato trent'anni questo momento, Claudio'". "Era sarta. Pigiava sui pedali della macchina da cucire ...