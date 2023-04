Claudia Cantisani si è guadagnata il paradiso del jazz

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Sulla copertina disegnata da Pierpaolo Panarese c’è una ragazza, nuda in vasca, che sogna. Ed è proprio il sogno, quella capacità di completa astrazione da sè tipica dei bambini e degli artisti, a rappresentare la pietra angolare di “Sabrina sul petrolio” (La Stanza Nascosta Records), terzo lavoro in studio di. Undici tracce che sono una finestra su mondi nuovi e storie sempre vivaci, capaci di trasformare il corridoio di casa in undele di catapultarti da un sonnacchioso divano, basta una penna e un bicchiere di buon vino, sul set di “Chocolat” o nelle banlieue parigine a sporcarti di vita. A furia di immaginare, succede che qualche sogno lo realizzi: e così non soloriesce a cucirsi addosso un pezzo del suo padrino artistico ...

Uscito su etichetta La Stanza Nascosta Records, il terzo album della vocalist e autricesi intitola Sabrina sul Petrolio : un affaccio privilegiato sul quotidiano, in bilico fra atmosfere deliziosamente rétro e nuova modernità, indagine antropologica e irresistibile ...

L'album è un affaccio privilegiato sul quotidiano, in bilico fra atmosfere deliziosamente rétro e nuova modernità, indagine antropologica e irresistibile allure ludica ...