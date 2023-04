Classificato! Tutti gli attuali allenatori della Premier League | dal più longevo al più basso

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Notizia fresca giunta in redazione: I managerhanno la duratavita delle effimere in questi giorni. Il circuito delle interviste post-partita di Match of the Day è come una giostra in costante rotazione dieuropei alla moda di cui non hai sentito parlare e che non ricorderai, il vecchio vice allenatore di quell’ultimo ragazzo e Roy Hodgson. Sono lontani i giorni di Alex Ferguson e Arsene Wenger. In effetti, alcuni deglipiù longevi nella massima serie in questi giorni sono quelli di cui abbiamo appena sentito parlare (Jurgen… Kloop? Non sta suonando un campanello). Ecco gli, in ordine di anzianità. Cominciamo ...