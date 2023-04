Cittadella Vs Parma: probabili formazioni e dove vederla (Di mercoledì 5 aprile 2023) Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I veneti vogliono i tre punti per allontanarsi definitivamente dalla zona pericolosa, mentre i gialloblù inseguono i playoff e una vittoria rilancerebbe ulteriormente la loro candidatura. Cittadella Vs Parma si giocherà lunedì 10 aprile 2023 alle ore 15 presso lo stadio Tombolato. Cittadella(4-3-1-2): Kastrati, Salvi, Perticone, Frare, Giraudo, Mastrantonio, Branca, Crociata, Antenucci, Maistrello, Vita. All. Gorini Parma(4-3-3): Buffon, Del Prato, Cobbaut, Valenti, Ansaldi, Juric, Estevez, Bernabe’, Benedyczak, Vasquez, Zanimacchia. All. Pecchia dove vederla IN TV Il match sarà visibile in diretta su Sky e Dazn lunedì 10 aprile 2023 alle ore 15 Perugia-Modena: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 5 aprile 2023) Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I veneti vogliono i tre punti per allontanarsi definitivamente dalla zona pericolosa, mentre i gialloblù inseguono i playoff e una vittoria rilancerebbe ulteriormente la loro candidatura.Vssi giocherà lunedì 10 aprile 2023 alle ore 15 presso lo stadio Tombolato.(4-3-1-2): Kastrati, Salvi, Perticone, Frare, Giraudo, Mastrantonio, Branca, Crociata, Antenucci, Maistrello, Vita. All. Gorini(4-3-3): Buffon, Del Prato, Cobbaut, Valenti, Ansaldi, Juric, Estevez, Bernabe’, Benedyczak, Vasquez, Zanimacchia. All. PecchiaIN TV Il match sarà visibile in diretta su Sky e Dazn lunedì 10 aprile 2023 alle ore 15 Perugia-Modena: ...

