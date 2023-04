Cisl | avvicendamento in segreteria provinciale | Gatti va in pensione | entra Angelo Murabito

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 5 aprile 2023)a far parte delladella. Lo ha eletto il Consiglio Generale dell’organizzazione di via Carnovali, in sostituzione di Mario, che va in, laurea in giurisprudenza, è indal 2011: nella categoria della Funzione Pubblica, ha iniziato da operatore perre innel 2017 e diventare segretario generale, anche in quell’occasione in sostituzione di Mario, dal 2018. Nel 2021 è stato anche eletto componente diregionale per laFP Lombardia. Da queste ultime due cariche,dovrà dimettersi per incompatibilità: ...