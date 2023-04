Cinema, danza, teatro, incontri: Orlando festeggia il decennale nell’anno della Capitale della Cultura (Di mercoledì 5 aprile 2023) Bergamo. Obliquità. Ovvero una pratica dinamica di transizione e di attraversamento che possa riscrivere le mappe in modo più equo ed accogliente per tutti. Con questa parola-guida, che guarda al futuro, è stata presentata la nuova edizione del Festival Orlando, a Bergamo dal 30 aprile al 7 maggio, promosso da Associazione Culturale Immaginare Orlando APS e Laboratorio 80 con il sostegno del Comune di Bergamo e con il patrocinio della Provincia, Tavolo Permanente contro l’Omolesbobitransfobia e Università degli Studi di Bergamo. Festival Orlando 2023 TRAILER from Festival Orlando on Vimeo. Un presente declinato al futuro richiamato da Mauro Danesi, direttore artistico del festival queer, durante la conferenza stampa di martedì 4 aprile nell’auditorium di Piazza ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 5 aprile 2023) Bergamo. Obliquità. Ovvero una pratica dinamica di transizione e di attraversamento che possa riscrivere le mappe in modo più equo ed accogliente per tutti. Con questa parola-guida, che guarda al futuro, è stata presentata la nuova edizione del Festival, a Bergamo dal 30 aprile al 7 maggio, promosso da Associazionele ImmaginareAPS e Laboratorio 80 con il sostegno del Comune di Bergamo e con il patrocinioProvincia, Tavolo Permanente contro l’Omolesbobitransfobia e Università degli Studi di Bergamo. Festival2023 TRAILER from Festivalon Vimeo. Un presente declinato al futuro richiamato da Mauro Danesi, direttore artistico del festival queer, durante la conferenza stampa di martedì 4 aprile nell’auditorium di Piazza ...

