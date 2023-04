Cimitero di auto rubate in un capannone, denunciati padre e figlia (Di mercoledì 5 aprile 2023) Cimitero di auto rubate in un capannone ad Ercolano. I Carabinieri hanno denunciato un 77enne del posto e sua figlia 34enne per ricettazione Trovato Cimitero di auto rubate in un capannone ad Ercolano. I Carabinieri della locale Tenenza hanno denunciato un 77enne del posto e sua figlia 34enne per ricettazione. I militari hanno perquisito un capannone a via San Vito e lì hanno rinvenuto e sequestrato diverse carcasse e parti di auto. Del telaio nessuna traccia ma è altamente verosimile che si tratti di provenienza illecita. L’intera area è stata sequestrata. Indagini in corso da parte dei Carabinieri. Se ti va lascia un like alla nostra pagina Facebook e seguici ... Leggi su puntomagazine (Di mercoledì 5 aprile 2023)diin unad Ercolano. I Carabinieri hanno denunciato un 77enne del posto e sua34enne per ricettazione Trovatodiin unad Ercolano. I Carabinieri della locale Tenenza hanno denunciato un 77enne del posto e sua34enne per ricettazione. I militari hanno perquisito una via San Vito e lì hanno rinvenuto e sequestrato diverse carcasse e parti di. Del telaio nessuna traccia ma è altamente verosimile che si tratti di provenienza illecita. L’intera area è stata sequestrata. Indagini in corso da parte dei Carabinieri. Se ti va lascia un like alla nostra pagina Facebook e seguici ...

