Ciclismo, Lorenzo Milesi: “In Olanda per scelta, in Italia non c’è confronto. Penso alle corse a tappe” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Abbiamo raggiunto telefonicamente Lorenzo Milesi, 21enne bergamasco di San Giovanni Bianco. Cresciuto sugli sci, poi prestato al calcio (giocava terzino sinistro), Milesi è in sella da tre stagioni. Ha iniziato da allievo secondo anno, nel Pedale Brembillese per poi approdare alla Beltrami TSA – Tre Colli nel 2021, stagista del Team DSM lo scorso anno, fino ad approdare in questa stagione – e in così poco tempo – nel mondo dei grandi, quello del World Tour, grazie ad un contratto triennale (fino al 2025, ndr) con il Team DSM. Com’è stato il tuo impatto tra i professionisti alla DSM? Hai incontrato delle difficoltà? “I vari ritiri sono andati bene, ma non è stato un inizio di stagione semplice. Sono caduto in più occasioni e si sono complicate le cose e non sono ancora riuscito ad entrare in condizione. Al Catalunya ho sofferto molto, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 aprile 2023) Abbiamo raggiunto telefonicamente, 21enne bergamasco di San Giovanni Bianco. Cresciuto sugli sci, poi prestato al calcio (giocava terzino sinistro),è in sella da tre stagioni. Ha iniziato da allievo secondo anno, nel Pedale Brembillese per poi approdare alla Beltrami TSA – Tre Colli nel 2021, stagista del Team DSM lo scorso anno, fino ad approdare in questa stagione – e in così poco tempo – nel mondo dei grandi, quello del World Tour, grazie ad un contratto triennale (fino al 2025, ndr) con il Team DSM. Com’è stato il tuo impatto tra i professionisti alla DSM? Hai incontrato delle difficoltà? “I vari ritiri sono andati bene, ma non è stato un inizio di stagione semplice. Sono caduto in più occasioni e si sono complicate le cose e non sono ancora riuscito ad entrare in condizione. Al Catalunya ho sofferto molto, ...

